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25.01.2019 00:00
Рубрика: Общество

Виоманавты уже на старте

Индия все увереннее прописывается в мировом клубе космических держав
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Спецвыпуск № 16(7774)
В декабре 2021 года Индия намерена запустить свой первый пилотируемый корабль с экипажем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2019 году Индийская организация космических исследований (ISRO) выполнит основной комплекс работ, необходимых для запуска своего первого "пилотника". Корабль назвали "Гаганьян" - в переводе "небесный корабль". По планам первый его запуск состоится в декабре 2020 года, второй - в июле 2021. Первые два полета пройдут в автоматическом режиме. А потом наступит черед астронавтов, которых еще называют виоманавтами (от слова "виома" - "небо, пространство" на санскрите).

Для Индии крайне важно, что это будет национальный экипаж на индийском корабле. Это подчеркнул в своей речи по случаю Дня независимости премьер-министр Нарендра Моди, который объявил: страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости.

Космический корабль сможет вместить до троих астронавтов и находиться в космосе до семи дней. Его эскизный проект был представлен еще в 2009 году. Сейчас ведется работа над скафандрами и другим необходимым для отправки астронавтов оборудованием. Предполагается, что ракета-носитель с первым индийским экипажем будет выведена на низкую околоземную орбиту (примерно 300-400 километров над Землей), на которой астронавты проработают не менее семи дней. В качестве носителя Индия планирует использовать самую мощную из имеющихся в ее распоряжении ракет - GSLV-Mk III.

Фото: Пресс-служба компании "Солтекс Групп"
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Военно-воздушные силы Индии уже начали отбор около десяти кандидатов, которые пройдут программу подготовки к полетам. Ожидается, что в составе экипажа среди троих индийских астронавтов будет женщина.

СМИ цитируют председателя ISRO Кайласавадиву Сивана: "У нас будет три космонавта для первого полета. Но прежде чем миссия будет завершена, нам нужно будет решить, сколько астронавтов в конце концов отправится и на сколько дней они останутся в космосе, будь то семь дней или всего два или три дня. Все это будет зависеть от важности миссии". Как сообщила в начале января The Indian Express, начальная подготовка виоманавтов для "Гаганьяна" пройдет в Индии, а "продвинутая" - вероятно, в России.

Кстати, первый индийский космонавт Ракеш Шарма - Герой Советского Союза. В 1984 году он летал в космос в составе экипажа советского корабля "Союз Т-11" вместе с нашими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Во время полета Ракеш выходил на связь с премьер-министром Индии Индирой Ганди. На вопрос, как выглядит Индия из космоса, космонавт процитировал строчку из стихотворения - "Лучше всех в мире".

Определены сроки пуска второй лунной миссии "Чандраян-2", старт намечен на середину апреля

В декабре минувшего года пресс-служба индийского правительства проинформировала: Индия и Россия создадут совместную рабочую группу по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики. А ранее, в сентябре, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что Москва предлагает Нью-Дели "обкатать" членов первого индийского космического экипажа на Международной космической станции. В октябре Индия и РФ обменялись документами по сотрудничеству в космической сфере. Церемония состоялась по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Стороны отметили, что будут сотрудничать в области пилотируемых космических полетов и обучение индийского экипажа может пройти в ЦПК им. Ю.А. Гагарина в Звездном.

Первая в Индии космическая миссия "Гаганьяна" станет важным поворотным моментом в космической программе страны и позволит Нью-Дели догнать глобальных игроков.

Ожидается, что в составе экипажа среди троих индийских астронавтов будет женщина

Первый индийский спутник "Ариабхата" был построен при помощи СССР и запущен на орбиту в 1975 году. Однако индийские инженеры недолго ходили в учениках и в 1980 году запустили уже свой спутник, выведенный на орбиту ракетой-носителем SLV-3, созданной в Индии. Впоследствии Индия разработала еще два типа ракет-носителей. С их помощью она стабильно выводила свои спутники на полярную и геосинхронные орбиты, а в 2008 году отправила к Луне PSLV-XL АМС "Чандраян-1".

Сегодня индийские инженеры в рамках национальной космической программы выводят на геостационарную орбиту спутники связи, умеют возвращать космические аппараты и АМС, заключают выгодные контракты с иностранцами, предоставляя им свои стартовые площадки и ракеты-носители. В 2017 году Индия занимала пятое место в мире по расходам на космос после США, Китая, России и Японии.

Фото: Пресс-служба посольства Индии
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Космические планы у Индии амбициозные. И это вызывает большое уважение. Так, в 2020 году планируется полет к Солнцу. Проект Aditya-1 станет второй миссией ISRO по изучению глубокого космоса: шесть лет назад Индия направила к Марсу орбитальный зонд "Мангальян". Главная цель новой экспедиции - изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах. Космический зонд выведут при помощи ракеты PSLV-XL на гало-орбиту в точку Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, где никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать солнечное излучение. Aditya-1 будет находиться примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

Определены и сроки пуска второй индийской лунной миссии "Чандраян-2", старт намечен на середину апреля наступившего года. Она продолжит индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1". Но он был орбитальной станцией, тогда как "Чандраян-2" - проект гораздо сложнее, он предусматривает мягкую посадку на Луну и доставку на ее поверхность лунохода. Ровер должен получать энергию от солнечной батареи и работать на спутнике Земли не меньше одного лунного дня - 14 земных суток. Для отправки в космос всего оборудования и вывода на необходимую орбиту будет использована тяжелая ракета-носитель GSLV Мк-2.

Кстати

Недавно Индия произвела запуск рекордного числа спутников, чем немало удивила мировую общественность. Среди 104 аппаратов был уникальный Cartosat-2 - для высококачественного наблюдения за поверхностью планеты. А еще индийцы разрабатывают концепцию многоразовой транспортной космической системы нового поколения - проект "Аватар" и даже, как говорят некоторые эксперты, думают о создании орбитальной станции.

Общество Космос В мире Юго-Восточная Азия Индия
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