Новости

В Сибири десятки школ и больниц эвакуировали из-за угрозы взрыва 09:12
Видео: Американец поставил на пикап маленькие колеса от погрузчика 09:08
Каждый десятый россиянин заявил о росте зарплаты 09:02
В КБР медики рассказали о состоянии полицейского после нападения 08:58
К месту схода оползня в Хабаровском крае доставили 20-тонный бульдозер 08:57
Прах Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне в апреле 08:50
В Иркутске после звонков о минировании заработали больницы и школы 08:20
США отзывают некоторых дипломатов из Венесуэлы 08:17
Среди груза в аэропорту Гонконга нашли 120 кг кетамина 07:22
Волна сообщений о минировании дошла до Приамурья, Бурятии и Якутии 06:39
В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель 06:30
Часы Судного дня продолжили показывать две минуты до конца света 06:27
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на четыре километра 05:50
Полиция задержала более ста человек за беспорядки в центре Афин 05:30
Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов 05:11
Экс-губернатор Хабаровского края назначен членом коллегии ВПК 04:24
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка 04:24
Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку 03:10
Сенат США не одобрил законопроект Трампа по завершению "шатдауна" 02:58
Николас Мадуро заявил, что полностью здоров 02:52
Канцлер Австрии заявил о готовности ЕС перенести дату Brexit 02:33
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву 02:20
США передали РФ послание с требованиями по выполнению ДРСМД 02:00
Мадуро рассказал о словах поддержки Путина 01:17
Эвакуированные жильцы дома в Балашихе вернулись в свои квартиры 00:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 09:02
Рубрика: Экономика

Каждый десятый россиянин заявил о росте зарплаты

Текст: Роман Маркелов

Десять процентов работающих россиян заявили о повышении им зарплаты в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Опрос проводился в декабре 2018 года среди 1100 респондентов старше 18 лет во всех типах городов и федеральных округах. Выборка репрезентует взрослое трудоспособное население РФ, заявляют исследователи.

Фото: istockphoto.com
Россияне накопили рекордное количество денег

63 процента опрошенных указали, что не меняли работу (самый высокий показатель за четыре года). С момент прошлого опроса доля подобных ответов увеличилась на 6 процентов, что, по мнению авторов исследования, говорит о некоторой стабильности на рынке труда. Также за год с 9 до 6 процентов сократилась доля поменявших работу граждан.

В исследовании говорится, что с 2015 года происходит сокращение числа респондентов, сообщивших о снижении зарплаты - с 26 процентов до 6 процентов в 2018 году. 10 процентов из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении своей зарплаты, у половины из них она выросла более чем на 10 процентов, говорится в исследовании. В 2017 году сообщали о подобных изменениях 8 процентов опрошенных. В 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были значительно выше - 13 процентов и 18 процентов соответственно, подчеркивают авторы исследования.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку
В Иркутске после звонков о минировании заработали больницы и школы
Каждый десятый россиянин заявил о росте зарплаты
Часы Судного дня продолжили показывать две минуты до конца света
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву