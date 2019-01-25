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25.01.2019 17:48
Рубрика: Власть

Косачев: При восстановлении в ПАСЕ Россия готова выплатить взносы

Россия выплатить весь взнос в Совет Европы при условии полноправного участия России в деятельности уставных органов СЕ, включая ПАСЕ, заявил сенатор Константин Косачев. Напомним, что сумма задолженности РФ перед этой организацией составляет около 60 млн евро, о чем сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэль Хольтген.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Россия уже публично заявляла о готовности выплатить всю сумму долга, если будет решена проблема полноправного участия России в деятельности всех уставных органов СЕ, включая ПАСЕ. Но только при таком условии", - передает РИА Новости слова Косачева.

Ранее об этом заявлял сенатор Олег Морозов.

"Мы брали на себя обязательства участвовать и платить, - сказал он. - И не брали - платить за сам факт членства без участия. Причём, мы же готовы платить при изменении дискриминационных условий".

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