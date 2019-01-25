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25.01.2019 00:31
Рубрика: Спорт

Шайба в спину

Курьезный автогол помог "Магнитке" победить в дерби "Трактор"
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 16(7774)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги вчера состоялось несколько матчей. Судьбу одного из них решил гол, который может стать самым курьезным в сезоне.

Матчи между магнитогорским "Металлургом" и челябинским "Трактором" - всегда особенное событие. Команды представляют одну область и, как и полагается соседям, соперничество носит жаркий и принципиальный характер. Да и с турнирной точки зрения игра была важнейшей. "Трактор" замыкает восьмерку сильнейших в Восточной конференции, но пока не обеспечил себе место в плей-офф. Соответственно, для него сейчас каждое очко важно. "Магнитка" гораздо выше и точно будет биться за Кубок Гагарина, но "сталеварам" очень важно быть как можно выше в таблице, чтобы хотя бы на первых порах получить преимущество своей площадки в плей-офф.

Остроту моменту добавил 90-летний юбилей города Магнитогорска. "Металлург" специально к этому событию разработал особую форму. Костюмы сталеваров, называемые "суконками", разрезали на кусочки в виде шестеренок с пятью зубцами - в честь пяти чемпионств клуба, - украсили надписью "магнитка" и поместили на форму. Получилось очень стильно и необычно. Премьера формы прошла в предыдущей домашней игре против "Барыса", но тогда удачи она не принесла - уральцы проиграли 1:3. Выиграть у "Трактора" в такой ситуации было важно вдвойне, дабы не давать поводов для разговора о "нефартовости" наряда.

Фото: РИА Новости
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На 19-й минуте матча, когда на табло горели нули, а гости играли в большинстве, произошел главный курьез вечера. "Магнитка" выбросила шайбу подальше, она прилетела к вратарю "Трактора" Судницыну. Тот, пытаясь выбросить ее в среднюю зону, попал в проезжавшего мимо собственного игрока Рясенского, рикошетом от которого шайба влетела в сетку. Глупейший автогол, который челябинцы придумали на ровном месте. Шайбу, кстати, записали на Береглазова - последнего из игроков "Металлурга", коснувшегося шайбы.

Понятно, что такие эпизоды не могут не выбить из колеи. "Трактор" пропустил на 36-й минуте второй, уже куда более "стандартный" гол от Дорофеева. Кстати, для 18-летнего форварда гол стал дебютным в КХЛ. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Магнитки".

- Мы сегодня не играли в красивый хоккей. В первом периоде было много удалений. В конце периода случилась эта удачная ситуация, которая нам помогла, - так описал ставший победный автогол главный тренер "сталеваров" Йозеф Яндач.

"Металлург" таким образом догнал по набранным очкам "Ак Барс" - команды идут на третьем-четвертом местах в конференции. Обойти их вчера мог "Барыс", встречавшийся на выезде со СКА. Этот матч, как и встречи "Локомотив" - "Слован" и "Динамо" Р - "Динамо" Мн, завершился после подписания номера в печать. Другие результаты игрового дня: "Адмирал" - "Сибирь" - 4:2, "Амур" - "Авангард" - 0:3, "Куньлунь" - "Салават Юлаев" - 1:2.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск Спортивные организации Хоккейные клубы "Трактор" Чемпионат КХЛ 2018/2019
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