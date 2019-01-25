Лавров посетил мавзолей султана в Марокко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал рабочий визит в Марокко с посещения мавзолея султана и первого короля Мухаммеда V (1909-1961). Величественное здание, в котором находится гробница монарха и двух его сыновей, расположено в центре Рабата, неподалеку от знаменитой башни Хасана. Глава МИД возложил цветы и оставил запись в книге записей почетных гостей.

"Светлая память покоящимся здесь монархам, которые привели свою страну к независимости, процветанию и внесли вклад в развитие российско-марокканских дружественных отношений", - написал Лавров.

Как рассказал министру хранитель мавзолея Абдельхак Аль-Мерини, для его возведения в страну был специально завезен белый мрамор. Купол здания покрыт символами королевской власти. Несмотря на то, что оно было построено в 1960-е годы (на это ушло 10 лет, строительство было завершено в 1971 году), мавзолей прекрасно вписывается в архитектуру старого города, так как выполнен в мавританском стиле. Внутренне убранство поражает своим богатством и великолепием. Входы на площадь перед ним охраняются конниками. А перед каждой дверью в мавзолей (они выходят на все четыре стороны) стоят пешие гвардейцы.

Воспользовавшись представившейся возможностью, Лавров осмотрел также башню Хасана и площадь с колоннами, оставшимися от огромной мечети, заложенной XII веке и вскоре разрушенной землетрясением. По словам Аль-Мерини, часть сохранившейся стены возле башни Хасана своими очертаниями напоминает карту Марокко. Сама площадь тесно связана с армией Марокко. Все войска в древности, прежде чем отправится в поход, проходили по ней. А дерево, из которого была сделана крыша мечети, ушло на строительство военных кораблей. Кстати, сама башня была достроена только при сыне Мухаммеда V- короле Хасане II (1929-1999), и носит она именно его имя.

Далее визит Лаврова в Рабат продолжится встречей с королем Мухаммедом VI и переговорами с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. Накануне российский министр побывал в Алжире в рамках своего турне по Северной Африке, а в субботу будет уже в Тунисе.