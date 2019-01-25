Новости

Эксперты рассказали, как правильно ходить зимой 21:29
Арестованы двое полицейских из ОМВД подмосковного Чехова 21:28
Лавров: РФ поможет в урегулировании конфликтов, если просят обе стороны 21:00
Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины 21:00
В МВД объяснили задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии 20:57
Литературная премия "Ясная Поляна" объявила о начале приема заявок 20:54
Хакеры атаковали российский платежный сервис QIWI 20:41
Сергей Шаргунов присоединился к проекту "Басни Крылова. Прочитаем вместе" 20:36
Госдеп США рекомендовал своим гражданам покинуть Венесуэлу 20:36
Сандра Буллок сыграет в экранизации комикса про загробный мир 20:35
В Сочи запустят мобильное приложение об экскурсионных маршрутах 20:22
В медуниверситете Архангельска под полом нашли четыре килограмма ртути 20:10
МЭР: Влияние событий в Венесуэле на экономику РФ будет близким к нулю 20:08
Объявлен состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура 20:05
Саночник Павличенко завоевал "бронзу" чемпионата мира в спринте 20:00
ФАС: Выбор процедуры предустановки - за производителями мобильных 19:56
Обвиненный в педофилии режиссер снимет ремейк "Рыжей Сони" 19:45
МИД России вводит единый тариф на российскую визу 19:31
Ректор МГУ выступил против отмены графы "образование" в резюме 19:07
"Доктор Кто" сыграет в экранизации комикса про химика-упыря 19:05
Звезду эстрады обезобразили после пластики в клинике 19:05
Следователи не стали ходатайствовать об аресте главы ОМВД Чехова 18:54
Татьянин день: в какие приметы верят студенты 18:43
Орешкин: РФ подключится к обсуждению глобального "цифрового налога" 18:31
Правительство прорабатывает вопрос увеличения стипендий аспирантам 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 21:00
Рубрика: Власть

Лавров: РФ поможет в урегулировании конфликтов, если просят обе стороны

Текст: Юрий Когалов (Рабат)

Россия готова оказать помощь в урегулировании любых конфликтов в Северной Африке, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров совершает турне по Северной Африке

"Россия имеет добрые отношения со всеми странами Магриба. Хотелось бы, чтобы такие отношения были и между ними самими. Мы готовы помогать в любом виде, в любых формах, предоставить свои услуги, если стороны попросят об этом", - отметил Лавров, добавив, что главный враг региона - терроризм.

И Марокко играет важную роль в реализации проектов, которые ведут к развитию всей Африки, в том числе в сфере безопасности. Глава МИД подчеркнул, что у Москвы и Рабата схожие подходы в решении существующих конфликтов. И РФ, и Марокко не приемлют внешнего вмешательства, ущемления интересов других стран.

Фото: Юрий Когалов
Лавров посетил мавзолей султана в Марокко

В этой связи Лавров напомнил о происходящем в Венесуэле.

"Мы знаем позицию Соединенных Штатов, знаем позицию тех, кто стремится идти в фарватере американской политики​​​. То, что эта политика в отношении Венесуэлы, как и в отношении целого ряда других стран, разрушительна, по-моему, даже не следует доказывать. Те открытые призывы к государственному перевороту у всех на виду", - отметил министр.

По его словам, подобное недопустимо и подрывает принципы Устава ООН.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Марокко В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МЭР объяснил рост ВВП в 2% по итогам 2018 года
В Минсельхозе отметили рост цен на курятину
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ
Более 5 тысяч приехавших на ЧМ иностранцев до сих пор не покинули Россию
Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России