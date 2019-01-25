Лавров: РФ поможет в урегулировании конфликтов, если просят обе стороны

Россия готова оказать помощь в урегулировании любых конфликтов в Северной Африке, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия имеет добрые отношения со всеми странами Магриба. Хотелось бы, чтобы такие отношения были и между ними самими. Мы готовы помогать в любом виде, в любых формах, предоставить свои услуги, если стороны попросят об этом", - отметил Лавров, добавив, что главный враг региона - терроризм.

И Марокко играет важную роль в реализации проектов, которые ведут к развитию всей Африки, в том числе в сфере безопасности. Глава МИД подчеркнул, что у Москвы и Рабата схожие подходы в решении существующих конфликтов. И РФ, и Марокко не приемлют внешнего вмешательства, ущемления интересов других стран.

В этой связи Лавров напомнил о происходящем в Венесуэле.

"Мы знаем позицию Соединенных Штатов, знаем позицию тех, кто стремится идти в фарватере американской политики​​​. То, что эта политика в отношении Венесуэлы, как и в отношении целого ряда других стран, разрушительна, по-моему, даже не следует доказывать. Те открытые призывы к государственному перевороту у всех на виду", - отметил министр.

По его словам, подобное недопустимо и подрывает принципы Устава ООН.