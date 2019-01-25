Лионель Месси вернется в сборную Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси планирует вернуться в сборную Аргентины. Произойдет это 22 марта в товарищеском матче с Венесуэлой. Встреча состоится на домашнем стадионе "Атлетико" из Мадрида - "Ванда Метрополитано".

Месси приостановил карьеру в национальной команде после чемпионата мира минувшим летом. С тех пор представители федерации футбола Аргентины (АФА) несколько раз пытались убедить его вернуться. Переломный момент, по словам главного тренера этой сборной Лионеля Скалони, наступил в конце декабря.

- Мы в очередной раз поговорили с Месси и уговорили его, - отметил Скалони. - Он наш капитан и лидер. Конечно, без него мы сильно страдаем.

По информации аргентинских СМИ, Месси решил вернуться, чтобы выиграть значимый титул в составе сборной. Такая возможность у него появится в Бразилии, где ближайшим летом (14 июня - 7 июля) пройдет Кубок Америки.