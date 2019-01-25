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25.01.2019 20:54
Рубрика: Культура

Литературная премия "Ясная Поляна" объявила о начале приема заявок

Текст: Мария Воронова

Ежегодная литературная премия "Ясная поляна" открывает 17-й сезон и объявляет о начале приема заявок на 2019 год. Выдающиеся произведения современной литературы традиционно отметят в двух основных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". Кроме того, жюри и эксперты выберут значительное событие в российской литературной жизни, а также вручат приз "Выбор читателей".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Прием заявок на главную номинацию "Современная русская проза" открыт с 24 января по 31 марта. Организаторы напоминают, что участвовать в конкурсе могут книги, изданные после 2015 года, а номинировать их могут издательства, "толстые" литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет. Длинный список номинации "Современная русская проза" сформируют в июне, а короткий в Ясной Поляне объявят в сентябре.

Номинацией "Иностранная литература" отметят важные зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. В этом году приз в этой номинации вручат в пятый раз. Длинный список, сформированный экспертами (литературными критиками, переводчиками и издателями), объявят 1 марта, короткий список в этой номинации не составляется.

Фото: Архив РНБ
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Следующая номинация "Событие" появилась только в 2017 году, ее присуждают значимому событию в литературной жизни, например, фестивалю, театральной постановке, экранизации или публикации в СМИ. Любой желающий может порекомендовать такое событие, написав на почту организаторов, и жюри и эксперты рассмотрят предложения. Первую премию в 2017 году присудили фестивалю детской книги "ЛитераТула" и его куратору Ирине Рочевой, а лауреатом прошлого года стал фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

Кроме того, существует открытое читательское голосование, по итогам которого одному из соискателей премии, набравшему большее количество голосов, вручат приз "Выбор читателей". Церемония награждения лауреатов состоится в октябре.

Напомним, ежегодная литературная премия "Ясная поляна" вручается с 2003 года. Лауреатами премии в разных номинациях становились Ольга Славникова, Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин.

Культура Литература
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