Мадуро готов встретиться с оппозицией в любое время

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что готов встретиться с лидером оппозиции Хауном Гуаидо, объявившим себя исполняющим обязанности главы государства.

"Всегда есть канал диалога с оппозицией, при любых обстоятельствах", - сказал Мадуро, выступая на пресс-конференции, и подчеркнул, что готов к встрече с Гуаидо в любое время и любом месте: "Если надо будет встретиться с этим парне в три утра, я пойду, я готов к диалогу".

В ответ на слова главы государства о готовности к диалогу, Гуаидо, выступая в пятницу перед своими сторонниками заявил, что не готов к диалогу с правительством Мадуро.

Ранее в пятницу президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор предложил свои услуги в качестве посредника и высказался о готовности принять представителей обеих противоборствующих сторон.