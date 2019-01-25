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25.01.2019 23:20
Рубрика: В мире

Мадуро заявил о возможном диалоге с Гуаидо

Текст: Сергей Новиков

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов начать диалог со своим политическим оппонентом, недавно самопровозгласившим себя главой республики, спикером местного парламента Хуаном Гуаидо.

При разрыве отношений с США Мадуро готов продолжать продавать им нефть

"Я всегда готов к общенациональному диалогу. Для этого сегодня, завтра и всегда я буду готов поехать, куда потребуется. Лично я, если потребуется встретится с этим парнем, - пойду", - заявил Мадуро в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. При этом он назвал Гуаидо марионеткой США.

"Венесуэла противостоит попытке государственного переворота, который срежиссирован США и их западными союзниками, - заявил Мадуро. - Мы противостоим этому госперевороту, который нацелен на то, чтобы вмешаться в политическую жизнь нашей страны, отбросить в сторону независимость Венесуэлы и установить марионеточное правительство, управляемое североамериканской империей. Мы одержим победу".

Мадуро намерен продолжать сотрудничество с Россией
В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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