Медведев сообщил о выделении допсредств на образовательные кредиты

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает в скором времени подписать документы для возобновления выдачи образовательных кредитов с государственной поддержкой. Программа заморожена с начала 2017 года. В этом году на нее из бюджета направят 128,9 миллиона рублей.

"Сейчас у нас готовится проект постановления на эту тему и даже, насколько я помню, зарезервированы деньги на эти цели в бюджете для того, чтобы с банками эти расчеты проводить, чтобы они не отбивались от студентов, как от наиболее опасной категории заемщиков, а все-таки эти риски могли немножко компенсировать", - рассказал глава правительства во время общения со студентами и преподавателями ГИТИСа.

За несколько лет действия механизма господдержки им успели воспользоваться около 9 тысяч человек. Последние два года программа не работает. Первоначально ее планировали возобновить к новому учебному году, затем - с 1 декабря, однако подготовка нормативных актов и согласование правил с банками затянулись.

Между тем, средства на помощь студентам в бюджете заложены. В 2019 году это 128,9 миллионов рублей, в 2020-м - 129 миллионов и в 2021-м - 184,8 миллиона.

- Очень важно, чтоб у студента, у абитуриента была возможность прибегнуть к такому кредитованию. Постановление готовится. Я думаю, что я его очень скоро подпишу, - пообещал Медведев.