Медведев сообщил о выделении допсредств на образовательные кредиты

Новости

Медведев и Пашинян обсудили в Москве сотрудничество в сфере экономики 16:35
На Кубани проверят, почему у 103-летней вдовы ветерана ВОВ нет жилья 16:26
Пуск китайского "убийцы авианосцев" DF-26 попал на видео 16:16
Устроившего стрельбу под Красноярском школьника задержали 16:05
Новая Hyundai Sonata превратилась в четырехдверное купе 16:03
Рапота: Беларусь вносит последние штрихи в соглашение о визах с Россией 16:00
Кейт Уинслет сыграет копа с проблемами в сериале HBO 16:00
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ 15:50
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса, есть пострадавшие 15:49
Путин обсудил на Совбезе ситуацию в Сирии и Венесуэле 15:45
К спин-оффу "Во все тяжкие" может присоединиться Уолтер Уайт 15:42
Калининградцы оказались заперты в квартирах многоэтажек без лифтов 15:35
Более 2/3 москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом 15:26
В Минсельхозе подсчитали темпы подорожания хлеба 15:16
"Обитель зла" получит полную перезагрузку и телесериал 15:15
Задолжавший 67 млн мужчина подрался с приставами из-за тысячи рублей 15:12
Экс-советника Трампа задержали во Флориде 15:06
100 автомобилей получили электронные паспорта транспортных средств 15:02
Для показа 8-го сезона "Игры престолов" потребуется особое разрешение 14:55
Ученые выяснили, почему некоторые люди не толстеют 14:50
Дом из фильма "Служебный роман" признали памятником 14:48
В Вологде представили воспоминания переживших блокаду Ленинграда 14:44
Военных журналистов наградят на борту сторожевика "Василий Быков" 14:41
Лукашенко поблагодарил врачей и напомнил о борьбе с коррупцией 14:40
Оформить выплату на ребенка можно будет по месту фактического проживания 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 16:30
Рубрика: Власть

Медведев сообщил о выделении допсредств на образовательные кредиты

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Михеев
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает в скором времени подписать документы для возобновления выдачи образовательных кредитов с государственной поддержкой. Программа заморожена с начала 2017 года. В этом году на нее из бюджета направят 128,9 миллиона рублей.

"Сейчас у нас готовится проект постановления на эту тему и даже, насколько я помню, зарезервированы деньги на эти цели в бюджете для того, чтобы с банками эти расчеты проводить, чтобы они не отбивались от студентов, как от наиболее опасной категории заемщиков, а все-таки эти риски могли немножко компенсировать", - рассказал глава правительства во время общения со студентами и преподавателями ГИТИСа.

Фото: iStock
В Минтруде назвали самые востребованные профессии

За несколько лет действия механизма господдержки им успели воспользоваться около 9 тысяч человек. Последние два года программа не работает. Первоначально ее планировали возобновить к новому учебному году, затем - с 1 декабря, однако подготовка нормативных актов и согласование правил с банками затянулись.

Между тем, средства на помощь студентам в бюджете заложены. В 2019 году это 128,9 миллионов рублей, в 2020-м - 129 миллионов и в 2021-м - 184,8 миллиона.

- Очень важно, чтоб у студента, у абитуриента была возможность прибегнуть к такому кредитованию. Постановление готовится. Я думаю, что я его очень скоро подпишу, - пообещал Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Правительство Председатель Правительства РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минсельхозе отметили рост цен на курятину
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ
Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России
Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда
В Госдуме предложили Киеву горсть земли вместо Кубани и Кавказа