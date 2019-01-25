Менеджер Емельяненко опроверг слух о снятии бойца с финала Гран-при

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко не собирается сниматься с финального поединка Гран-при организации Bellator. Об этом заявил менеджер спортсмена Джерри Миллен.

"Это неправда! Федор в порядке и готов биться", - написал Миллен в своем Twitter.

Ранее журналист Энтони Уокер сообщил, что Емельяненко почувствовал себя нехорошо в четверг с утра, что поставило под угрозу поединок. Примечательно, что в это же время Федор общался с журналистами и на вопрос о самочувствии ответил, что с ним все в порядке.

В финале Гран-при соперником 42-летнего россиянина станет 35-летний Райан Бейдер. Этот бой состоится рано утром 27 января по московскому времени.