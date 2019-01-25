МЭР объяснил рост ВВП в 2% по итогам 2018 года

Российская экономика по итогам 2018 года прибавила 2,0%. Такую оценку приводит в своем докладе "Картина деловой активности" за январь Министерство экономического развития РФ. Для сравнения в 2017 году рост ВВП был на уровне 1,6%.

На ситуации заметно отразился пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017-2018 годы, осуществленный в январе, уточняется в докладе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3% тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла +0,5%. Темп роста строительной отрасли в 2017 год был скорректирован вверх на 0,2% (до -1,2 %). Пересмотр данных носил плановый характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации, поясняют в Минэкономразвития.

С учетом новых данных Росстата по строительству ведомство Максима Орешкина пересмотрело оценки годовых темпов роста ВВП в январе-ноябре в сторону увеличения на 0,1-0,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год - рост ВВП в пределах 1,3%.

По словам Максима Орешкина, для экстренного пересмотра макроэкономических показателей причин пока нет. "Несмотря на то, что нефть с сентября прошлого года упала на 30%, у нас рубль очень серьезно укрепился. Поэтому пока причин экстренно пересматривать прогноз нет, ни по курсу, ни по инфляции, ни по динамике ВВП", - приводят слова министра, сказанные на пресс-конференции по итогам Всемирного экономического форума в Давосе, РИА Новости.

Комментируя данные по инфляции (с начала января она набрала 0,9%), Орешкин отметил, что пик уже пройден, тенденция идет на спад. Ускорения же экономического роста, по мнению министра, стоит ждать ближе ко второму полугодию.

