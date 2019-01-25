МИД России вводит единый тариф на российскую визу

Министерство иностранных дел России объявило в пятницу о внесении изменений в тарифную политику ведомства, связанную со стоимостью отечественной въездной визы для иностранцев в российских консульских учреждениях по всему миру. В настоящее время для граждан разных стран действуют различные ставки визовых тарифов.

С 3 февраля в силу вступает приказ МИД России "Об утверждении единой методики расчета ставок сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий". В соответствии с ним однократная въездная виза обойдется иностранному гражданину и лицу без гражданства в 80 долларов, двукратная - 128 долларов, а многократная - 240 долларов, говорится на страничке консульского департамента МИД России в Facebook.

Исключением станут граждане тех государств, с которыми Россия подписала отдельные международные соглашения, регламентирующие тарифные ставки. Среди них страны Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Япония и КНР.

Сейчас для граждан разных стран действуют дифференцированные тарифные ставки, которые основываются на принципе взаимности и соответствуют стоимости визы для российских граждан в каждой конкретной стране.