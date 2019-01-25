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25.01.2019 15:34
Рубрика: Экономика

Минприроды разъяснило нюансы "мусорной реформы"

Текст: Елена Березина
Минприроды опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы "Горячей линии" по системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Больше всего население волнуют вопросы оплаты услуг региональных операторов, наличие льгот и обязанности управляющих компаний.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В частности, даже если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора проекта такого договора. Он носит характер публичной оферты.

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора

С 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество), и поэтому на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам (осуществляется индексация, услуга регулируется специальными правилами формирования стоимости). Ранее взимаемая плата за обращение с ТКО будет исключена из состава жилищных услуг, что позволит исключить двойную оплату населением одних и тех же услуг.

Оплатить квитанции можно в любом отделении Почты России, Сбербанке, в кассах приема коммунальных платежей.

Плата за услугу по обращению с ТКО будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами. Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает. При этом можно сделать перерасчет. Например, если человек был в отъезде. В этом случае регоператору предоставляется справка с места пребывания и заявление с просьбой о перерасчете стоимости за период отсутствия по месту регистрации. В квитанции следующего месяца будет сумма с учетом этого вычета.

Кроме того, перерасчет возможен, если члены семей собственников жилья учатся или работают в других городах. При заключении договора с регоператором по обращению с ТКО нужно предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в доме или квартире человек проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временного пребывания или справка из вуза. Но при начислении платы за обращение с ТКО, исходя из общей площади жилого помещения, перерасчет сделать нельзя.

С 1 января 2019 года в "мусорную реформу" вступили 69 регионов

Если плата за вывоз и утилизацию ТКО начислена неправильно, нужно обратиться в офис регионального оператора. Для корректировки необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку о количестве прописанных.

Также в регионах действуют "горячие линии" по вопросам запуска реформы по обращению с ТКО. Телефоны уже работающих "горячих линий" по реализации реформы ТКО большинства регионов (но не всех) опубликованы на сайте Минприроды.

В ведомстве обещают, что список будет пополняться.

Экономика ЖКХ Правительство Минприроды Реформа по сбору и утилизации отходов
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