Объем инвестиций в недвижимость превысил 240 млрд рублей в 2018 году

Иностранные инвесторы "возвращаются" в Россию: в 2018 году объем инвестиционных сделок в сфере недвижимости вырос на 84 процента. По данным аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank, общий объем инвестиций остался на сопоставимом с 2017-м годом уровне, однако спрос инвесторов сместился из торгового в офисный сегмент.

По итогам 2018 года общий объем инвестиций в недвижимость России составил 248,1 миллиарда рублей, что сопоставимо с итогами 2017 года (249,6 миллиарда рублей). Как и в предшествующие годы, IV квартал 2018 года традиционно стал наиболее активным с точки зрения закрытых инвестиционных сделок: прирост общего объема инвестиций в недвижимость России за этот период составил 135,5 миллиарда рублей.

Наиболее востребованным сегментом у инвесторов в 2018 году стала офисная недвижимость, на долю которой пришлось 47 процентов от общего объема инвестиций. На втором месте - торговая недвижимость с долей в 30 процентов. На долю сегмента земельных участков под девелопмент, а также индустриальной недвижимости пришлось 11 и 10 процентов соответственно. Оставшиеся два процента распределены между гостиничной и прочими сегментами недвижимости. В 2017-м году распределение инвестиционного спроса было иным: лидировала торговая недвижимость с долей в размере 44 процента, на долю офисного сегмента приходилось 38 процентов, складского - 6 процентов, земельных участков под девелопмент - 6 процентов.

В структуре инвестиций в недвижимость по регионам России по-прежнему лидирует московский регион, на него приходится 74 процента общего объема инвестиций. На долю Санкт-Петербурга пришелся 21 процент от общего объема инвестиций, оставшиеся 5 процентов приходятся на Мурманск, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск и Калугу.

Доля иностранных инвестиций в недвижимость России в общем объеме сделок увеличилась на 11 процентных пунктов по сравнению с 2017-м годом и достигла 24 процентов от общего объема инвестиций. Аналитики отмечают, что это наибольшая доля иностранных инвестиций с 2014-го года, когда она достигала 39 процентов. В 2018 году на российском рынке недвижимости были представлены иностранные инвесторы из Киргизии, Чехии, Франции, Великобритании, Германии, ОАЭ, Финляндии и США. Инвесторы из Киргизии появились на российском рынке недвижимости впервые, а вот китайские инвесторы за прошедший год были не очень активны. При этом доля частных инвесторов снизилась до уровня в 2 процента от общего объема инвестиций.

"В 2019 году мы считаем возможным консервативный (в пределах 10 процентов) рост объема инвестиций в недвижимость России - до уровня 260-280 миллиардов рублей, обусловленный положительной динамикой спроса в офисном и индустриальном сегментах, - прогнозирует Игорь Роганович, директор департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank. - Рост инвестиций в объекты офисного сегмента возможен благодаря устойчивому спросу со стороны компаний сферы ТМТ, а также сферы производства. В сегменте складской и индустриальной недвижимости драйвером станет спрос со стороны компаний сферы торговли и производства. Помимо вышеперечисленных факторов, в 2019 году вероятны сделки M&A между девелоперами жилья, а также приобретение гостиничных активов азиатскими инвесторами. Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку недвижимости мы оцениваем как сдержанный. Считаем, что даже на фоне привлекательных рублевых доходностей перспективы спроса со стороны иностранных инвесторов будут преимущественно определяться общей экономической конъюнктурой, а также ситуацией с санкциями и курсом рубля".