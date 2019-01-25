Объявлен состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура

Стал известен состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура - Шведские игры. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Тренерский штаб нашей команды во главе Ильёй Воробьевым выбрал следующих игроков.

Вратари: Илья Коновалов ("Локомотив"), Игорь Бобков ("Авангард"), Петр Кочетков ("ХК Сочи");

Защитники: Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - "Металлург"), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Артем Зуб (СКА), Андрей Миронов ("Динамо" М), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба - "Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Николай Демидов ("Сибирь");

Нападающие: Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба - СКА), Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба - "Динамо" М), Анатолий Никонцев ("Спартак"), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все - "Локомотив"), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все - "Авангард"), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба - ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - "Салават Юлаев").

Первый матч сборной России в рамках третьего этапа Евротура будет вынесенным - 7 февраля в Ярославле наша команда сыграет с финнами.

9 февраля уже в Стокгольме россияне встретятся с хозяевами льда шведами, а 10 февраля там же сыграет с Чехией.