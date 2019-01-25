Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi

Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One. Пользователи жалуются на то, что после установки апдейта аппараты уходят в режим бесконечной перезагрузки.

Официальной реакции на ситуацию со стороны разработчиков из Xiaomi пока не последовало. Сами пользователи ищут различные пути решения проблемы.

Одним из них удается восстановить заводские настройки, другим - перепрошить аппарат вручную, подключив к компьютеру. Однако большинство владельцев Xiaomi Mi A2 утверждают, что вынуждены бесконечно любоваться на логотип Android.

Апдейт, вызывающий сбой в работе популярных гаджетов, приходит "по воздуху" (OTA). Чтобы избежать проблем, необходимо отказаться от автоматической установки обновлений. В противном случае смартфон придется восстанавливать в сервисном центре.