Обозреватель "Российской газеты" победил в конкурсе СМИ

25 января в "Российской газете" назвали имена победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики. Победителем в номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" стал наш коллега - обозреватель "Российской газеты" Игорь Зубков. Его статья " Август - 98 . Российская экономика извлекла уроки из "черного понедельника", но оказалась перед угрозой новых потрясений" - удостоилась высшей награды.

"Мы старались отобрать работы тех авторов, которые понимают, что экономика - это сложная вещь, в которой не может быть одного верного мнения или одного верного решения, - отметил член жюри конкурса, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин. - На сегодняшний день очень важно уметь осветить даже очень сложную проблему с разных сторон, показать, что не может быть однозначных и простых решений. Подобное умение - и есть профессионализм".

Конкурс, учрежденный Вольным экономическим обществом России, отличается от других подобных конкурсов по экономической журналистики, прежде всего, тем, что нацелен на выявление авторов, которые говорят о проблемах экономики в целом, а не о проблемах бизнеса через призму отечественной экономики, что довольно редко для современной деловой журналистики. Может быть поэтому конкурс, учрежденный впервые в этом году, уже стал популярным - на соискание премии было прислано более 400 заявок со всех уголков нашей страны.

"Нам было очень приятно отметить высокий профессиональный уровень работ, которые участвовали в конкурсе, и его широкую географию - мы получили материалы со всей страны, от Благовещенска до Калининграда, - отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов. - Причем публикации и телесюжеты в регионах по своему профессионализму успешно конкурировали со столичными СМИ".

Авторы публикаций, программ и телесюжетов отметили, что в непростые времена, которые сегодня переживает экономика, а вместе с ней и экономическая журналистика, очень важно не только просто и понятно говорить о сложно вещах, но и уметь показать ситуацию с разных сторон, дать возможность читателю принять самостоятельные решения по тому или иному вопросу.

"В последнее время экономика стала крайне чувствительна к информационным потокам, - считает член правления ВЭО России, заместитель генерального директора Информагентства ТАСС Андрей Соколов. - Причем информация, публикуемая в СМИ, нередко имеет драматические последствия для компаний, корпораций и даже целых государств. Поэтому инициатива ВЭО о проведении такого конкурса будет способствовать тому, чтобы журналисты воспринимали свою профессию как высококомпетентную и очень ответственную".

Победители Всероссийского конкурса экономической журналистики

В номинации "Лучшая публикация в интернет-СМИ" первое место заняла Дарья Карамышева, старший корреспондент отдела "Макроэкономика" ТАСС, публикация "Что ждет бизнес после отмены контроля за трансфертными ценами", второе - Александр Зотин, корреспондент газеты "Коммерсантъ", публикация "Экономика протеста: новые левые", третье - Юлия Тоцкая, корреспондент "Сибирского агентства новостей", публикация "КраЗ - это город в городе. Прогулка по одному из самых эффективных алюминиевых заводов в мире".

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" первое место занял Игорь Зубков, обозреватель "Российской газеты", публикация "Август-98. Российская экономика извлекла уроки из "черного понедельника", но оказалась перед угрозой новых потрясений", второе - коллектив авторов журнала "Эксперт" (Алексей Долженков, корреспондент отдела экономики журнала "Эксперт", Александр Ивантер, заместитель главного редактора журнала "Эксперт", Евгения Обухова, редактор отдела экономики журнала "Эксперт"), публикации "Увязли в стабильности", третье - Владимир Кусков, корреспондент "МК-Урал, публикация "Свердловская металлургия: стагнация или развитие".

В номинации "Лучший телевизионный или радио сюжет" первое место досталось Полине Крикун, руководителю и ведущей программы "Энергетика" телеканала "Россия-24" за цикл специальных репортажей "Энергетика", второе - Александру Шишко, корреспонденту программы "Жизнь в большом городе" телеканала "Москва-24" за репортаж "Долговая яма", третье - Марине Сафроновой, специальному корреспонденту телеканала "Мир Белогорья" за цикл программ телеканала "Мир Белогорья" "Прикладная экономика" и "Объясняем на пальцах".