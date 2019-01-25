Опрос: Россияне считают трудным поиск работы после вуза

55 процентов россиян считают, что устроиться на работу после окончания вуза сегодня трудно. Но при этом количество тех, кто считает поиск работы совсем непосильной ношей, уменьшилось на 4 процента. И лишь 3 процента уверены, что устроиться на работу после окончания вуза не составляет труда. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Трудности с трудоустройством испытывают именно люди, получившие высшее образование. Они посвящают поискам работы гораздо больше времени и начинают его еще во время обучения в вузе.

Современные студенты все меньше веселятся и занимаются творчеством. Социологи сообщают, что 62 процента опрошенных, из которых 70 процентов - это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, главной целью обучения считают профессиональное становление. Все больше молодежи стремятся установить контакты с будущими работодателями и все меньше - занимаются поиском друзей и потенциальных супругов.

"Все большее число опрошенных рекомендуют стартовать, не дожидаясь получения диплома - хотя бы на уровне знакомства с будущим работодателем и получения навыков самостоятельной жизни и ответственности. Многие уверены, что задел в вопросе поиска работы, произведенный в студенческие годы, уж точно не будет лишним, даст определенную фору будущему выпускнику", - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Пессимистичные опасения о судьбе студентов в большинстве случаев высказывали люди от 60 лет и старше. С оптимизмом в будущее чаще смотрят сами студенты.

