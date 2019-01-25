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25.01.2019 15:10
Рубрика: Общество

Опрос: Россияне считают трудным поиск работы после вуза

Текст: Виктория Орлова
55 процентов россиян считают, что устроиться на работу после окончания вуза сегодня трудно. Но при этом количество тех, кто считает поиск работы совсем непосильной ношей, уменьшилось на 4 процента. И лишь 3 процента уверены, что устроиться на работу после окончания вуза не составляет труда. Таковы данные опроса ВЦИОМ.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Трудности с трудоустройством испытывают именно люди, получившие высшее образование. Они посвящают поискам работы гораздо больше времени и начинают его еще во время обучения в вузе.

Фото: iStock
Где можно без профессионального опыта заработать 130 тысяч

Современные студенты все меньше веселятся и занимаются творчеством. Социологи сообщают, что 62 процента опрошенных, из которых 70 процентов - это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, главной целью обучения считают профессиональное становление. Все больше молодежи стремятся установить контакты с будущими работодателями и все меньше - занимаются поиском друзей и потенциальных супругов.

"Все большее число опрошенных рекомендуют стартовать, не дожидаясь получения диплома - хотя бы на уровне знакомства с будущим работодателем и получения навыков самостоятельной жизни и ответственности. Многие уверены, что задел в вопросе поиска работы, произведенный в студенческие годы, уж точно не будет лишним, даст определенную фору будущему выпускнику", - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Пессимистичные опасения о судьбе студентов в большинстве случаев высказывали люди от 60 лет и старше. С оптимизмом в будущее чаще смотрят сами студенты.
 

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