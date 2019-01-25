Орешкин: РФ подключится к обсуждению глобального "цифрового налога"

Россия может инициировать обсуждение с европейскими странами вопроса "цифрового налога". В частности, то, как сделать его глобальным. Об этом в интервью "России-24" рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Есть темы, над которыми мы работаем совместно. В их числе - инициатива французов, связанная с новой системой налогообложения крупных IT компаний - Google, Facebook, Amazon, Apple. Они эту группу назвали GAFA. Сейчас планируют на нее ввести новый налог, будем обсуждать как эту тему сделать глобальной", - уточнил Орешкин.

В России сейчас действует так называемый налог на Google - НДС, который иностранные компании платят с проданных в интернете игр, музыки, книг и так далее.

С 1 января 2019 года у таких компаний появилась обязанность встать на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС) и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они оказывают российскому бизнесу. Ранее за них это делали заказчики.