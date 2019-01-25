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25.01.2019 23:23
Рубрика: Культура

Портреты Ленина в исполнении Энди Уорхола ушли с молотка в Лондоне

Текст: Мария Воронова

Портреты лидера Октябрьской революции Владимира Ленина, созданные Энди Уорхолом, проданы на аукционе Phillips в Лондоне. На торги было выставлено все "ленинское портфолио" американского художника, состоящее, впрочем, всего из двух портретов с лаконичными названиями - "Ленин" и "Красный Ленин". Они ушли с молотка за 60 и 81 тысячу фунтов соответственно, что на несколько тысяч выше ожидаемой цены. Имена покупателей не уточняются.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Энди Уорхол создал два идентичных портрета Владимира Ильича в 1987 году. Отличаются они лишь цветом. Эксперты признают именно "Красного Ленина" более символичной и любопытной работой Уорхола - на красном фоне (который стал таким же олицетворением Октябрьской революции 1917 года, как и ее лидер), используя минимум линий, художник запечатлел Владимира Ильича. Однако считается, что коллекционеры охотнее предпочли бы более мрачный вариант картины (на ней Ленин изображен на черном фоне).

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Эта серия работ разительно отличается от других - в большинстве гламурных - произведений Уорхола отсутствием множества мельчайших деталей. Более того, Уорхол изобразил поставившего на дыбы 1/6 часть суши Ленина почти как на иконе. Подобная лаконичность позволяет взглянуть в лицо одного из самых значимых политиков ХХ века и подумать - будто бы вместе с сосредоточенным героем на картине - о политике и искусстве, власти и упадке.

Философ Уорхол, создав эту работу в последние недели своей жизни, доказал, что он не ограничен созданием красивых картинок знаменитостей. На аукционе были представлены несколько десятков работ Энди Уорхола, среди них - "Повстанец без причины (Джеймс Дин)" (1985) и "Бетховен" (1987), они обе были проданы за почти 69 тысяч фунтов. На первых в этом году торгах Phillips также можно было приобрести работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Дэмиена Херста, Бэнкси и многих других.

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