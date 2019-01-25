Портреты Ленина в исполнении Энди Уорхола ушли с молотка в Лондоне

Портреты лидера Октябрьской революции Владимира Ленина, созданные Энди Уорхолом, проданы на аукционе Phillips в Лондоне. На торги было выставлено все "ленинское портфолио" американского художника, состоящее, впрочем, всего из двух портретов с лаконичными названиями - "Ленин" и "Красный Ленин". Они ушли с молотка за 60 и 81 тысячу фунтов соответственно, что на несколько тысяч выше ожидаемой цены. Имена покупателей не уточняются.

Энди Уорхол создал два идентичных портрета Владимира Ильича в 1987 году. Отличаются они лишь цветом. Эксперты признают именно "Красного Ленина" более символичной и любопытной работой Уорхола - на красном фоне (который стал таким же олицетворением Октябрьской революции 1917 года, как и ее лидер), используя минимум линий, художник запечатлел Владимира Ильича. Однако считается, что коллекционеры охотнее предпочли бы более мрачный вариант картины (на ней Ленин изображен на черном фоне).

Эта серия работ разительно отличается от других - в большинстве гламурных - произведений Уорхола отсутствием множества мельчайших деталей. Более того, Уорхол изобразил поставившего на дыбы 1/6 часть суши Ленина почти как на иконе. Подобная лаконичность позволяет взглянуть в лицо одного из самых значимых политиков ХХ века и подумать - будто бы вместе с сосредоточенным героем на картине - о политике и искусстве, власти и упадке.

Философ Уорхол, создав эту работу в последние недели своей жизни, доказал, что он не ограничен созданием красивых картинок знаменитостей. На аукционе были представлены несколько десятков работ Энди Уорхола, среди них - "Повстанец без причины (Джеймс Дин)" (1985) и "Бетховен" (1987), они обе были проданы за почти 69 тысяч фунтов. На первых в этом году торгах Phillips также можно было приобрести работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Дэмиена Херста, Бэнкси и многих других.