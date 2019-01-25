Посол Венесуэлы: Москва и Пекин могут сдержать США от интервенции

Мы не хотим, чтобы Венесуэла была разрушена США и их союзниками по аналогии с Сирией или Ливией. Надеемся в этой связи на поддержку России и Китая, способных предотвратить внешнюю интервенцию в наше государство. Об этом 25 января в интервью агентству Sputnik заявила Поверенная в делах Венесуэлы в Сербии Диа Надер де ал-Андари.

"То, что сейчас происходит в Венесуэле, это не политический кризис, а последствия экономического кризиса, который был спровоцирован Соединенными Штатами, ЕС, - заявила дипломат. - Все это началось задолго до прихода к власти президента Николаса Мадуро. База закладывалась еще во времена Уго Чавеса, когда против нас была развернута война на нескольких направлениях. В результате, мы можем наблюдать сегодня то, что США без масок, не прячась, пытаются свергнуть правительства, в том числе и наше. Вице-президент США Майк Пенс несколько дней назад открыто призвал венесуэльские вооруженные силы выступить против президента".

Диа Надер де ал-Андари напомнила, что 20 мая 2018 года состоялись президентские выборы в Венесуэле, на которых Николас Мадуро законно победил, а 10 января 2019 года политик принес присягу в Верховном Суде. В его инаугурации приняли участие представители 90 стран, подчеркнула она, добавив, что на прошедших выборах явка избирателей составила 47 процентов, что намного выше, чем в некоторых других странах.

"Как и мое правительство, я считаю венесуэльскую оппозицию, призывающую к вторжению, к прямому вмешательству во внутренние дела Венесуэлы, предателями, - сообщила она. - Это связано еще и с тем, что 20 мая 2018 года Николас Мадуро пришел на выборы, которых требовала сама оппозиция, и почти семь миллионов венесуэльских граждан проголосовали именно за президента Мадуро. При этом за выборами следили более 200 международных наблюдателей из всех стран, включая ЕС. И то, что сейчас делают Евросоюз и США в Венесуэле, является нарушением принципов международного права".

Высокопоставленный дипломат отмечает, что ситуация, в которой оказалась Венесуэла, это та ситуация, которую оппозиция вместе с США и желали видеть. "Это то, что произошло в Ливии, то, что произошло в Сирии, и это именно то, что происходит сейчас в Венесуэле, - рассказала она. - За рубежом создается некое правительство, а затем США и ЕС оказывают влияние на другие государства в целях его признания. Если вы посмотрите на то, что произошло в Сирии, Ливии, вы увидите, что США не уважают ни один международный институт, их ничего не волнует. Для них уже не имеет значения и вето в Совбезе ООН. Они всегда делают то, что хотят".

Диа Надер де ал-Андари наглядно объясняет повышенный интерес Вашингтона к ее государству. "Венесуэла - чрезвычайно богатая страна, и США интересуют наши природные ресурсы. Когда мы говорим о нефти, то следует понимать, что нефтяной танкер из Венесуэлы прибудет в США всего через четыре-пять дней, а не через 45 дней, которые потребуются для прибытия из государств Ближнего Востока. Кроме того, Венесуэла - это ворота, ворота на континент Южной Америки. Соединенные Штаты с самого начала заявили, что они не хотят другого Фиделя Кастро, и стремились завершить с Уго Чавесом".

Дипломат особо подчеркивает тот факт, что для Венесуэлы жизненно важна сейчас поддержка России и Китая. "Эти две страны были предельно ясны, как и Иран, и Турция, - говорит Диа Надер де ал-Андари. - Нас поддерживают более 90 стран. Совершенно очевидно, что эти страны и Венесуэла имеют двусторонние соглашения во всех областях, включая военные соглашения. Я благодарна России за всестороннюю поддержку. И Китаю тоже. Конечно, мы надеемся, что сложившаяся ситуация может быть урегулирована мирным путем, не потребуется применение оружия, и дело не дойдет до внешнего вмешательства. И именно из-за поддержки, оказываемой этими странами (Россия, Китай, Турция, Иран и другие), мы действительно надеемся, что наша страна не столкнется с прямым военным вмешательством".

Поверенная в делах Венесуэлы в Сербии заявила, что Николас Мадуро постоянно призывает все стороны к диалогу, мирному урегулированию конфликта. В этой связи она обратилась ко всему миру: "Мы не хотим допустить того, чтобы Венесуэла была уничтожена по аналогии с Сирией".

Между тем Диа Надер де ал-Андари не понаслышке знает о чем говорит, так как с 2006 по 2009 годы являлась послом Венесуэлы в Сирии. Следует отметить, что биография дипломата связана также и с Россией. Она училась с 1968 по 1972 год на факультете физико-математических и естественных наук Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где в 1978 году защитила кандидатскую диссертацию. Впоследствии очень тепло отзывалась о годах учебы в СССР: "Отец отправил меня сюда, он хотел, чтобы я научилась любить Родину, научилась дружбе и братству, и я думаю, его мечта сбылась".