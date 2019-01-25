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25.01.2019 11:32
Рубрика: Экономика

Правительство повысит социальные выплаты

Текст: Марина Гусенко
На 4,3 процента будут повышены с 1 февраля социальные выплаты в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Она уточнила, что инфляция по итогам прошлого года составила 4,3 процента, а на индекс инфляции и должны повышаться социальные выплаты.

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Голикова пояснила, что ежемесячные выплаты повысят Героям России, Героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы, людям, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий или испытаний, компенсации инвалидам на содержание собак-поводырей и другие.

Всего на индексацию выплат будет потрачено 25,9 миллиарда рублей. Из них 22,1 миллиарда - из федерального бюджета, 3,4 миллиарда - из фонда социального страхования, 0,4 миллиарда - из Пенсионного фонда.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Вице-премьеры
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