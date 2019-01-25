При разрыве отношений с США Мадуро готов продолжать продавать им нефть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что Венесуэла продолжит социально-экономическое и энергетическое сотрудничество с Соединенными Штатами, несмотря на разрыв дипломатических отношений с США.

"Я разорвал отношения с правительством Дональда Трампа, но не с народом США", - отметил венесуэльский лидер на пресс-конференции, которую он дал в пятницу.

По оценкам Мадуро, отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов продолжаются и будут цвести, как никогда.

"США - это больше, чем правительство Трампа", - подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что Каракас продолжит продавать нефть американским нефтяным компаниям.

"Я антиимпериалист, но я люблю США", - признался венесуэльский лидер.