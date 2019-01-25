Профсоюзы выступили против отмены новогодних каникул

Профсоюзы предложили наложить ограничения на разного рода инициативы по поводу сокращения новогодних каникул. Как отметил лидер Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), после каждых длительных выходных появляются инициативы депутатов, сенаторов и других деятелей по поводу того, что необходимо сократить длительные выходные.

"Этот вопрос давно урегулирован в Трудовом кодексе, календарь выходных и праздничных дней принимается на РТК. Если работодателю надо раньше вызвать работника по производственной необходимости, это возможно. Только платить за работу в эти дни нужно вдвое больше. Или -давать отгул",- сказал Шмаков. Он предложил сделать заявление от имени РТК против любых спекуляций на эту тему.

Возглавляющая комиссию вице-премьер Татьяна Голикова не стала возражать против заявления профсоюзов. Не выступили против и представители работодателей.