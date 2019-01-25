Раскрыты особенности смартфона Xiaomi на чистом Android за 6600 рублей

Компания Xiaomi готовит к выходу бюджетный смартфон на чистом Android. Новинка будет выпущена под брендом Redmi и получит название Redmi Go, пишет филиппинское издание Revu.

Ранее на этой неделе на официальной странице Mi Philippines в соцсети Facebook появился тизер неизвестного устройства. "Мы готовы представить нечто особенное только для вас. Вот первый намек на то, что это будет", - говорится в сообщении. Описание снабжено хештегом #GoSmartDoMore.

Согласно описанию девайса, оказавшегося в распоряжении Revu, бюджетник Redmi Go получит процессор Qualcomm Snapdragon 425, один гигабайт оперативной памяти и восемь гигабайт постоянной (поддерживаются карты microSD до 128 гигабайт). Дисплей аппарата - 5-дюймовый, с соотношением сторон 16:9. Реализована поддержка двух SIM-карт.

Смартфон также оснащен 8-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. О поддержке портретного режима речи, понятно, не идет. Излишеств вроде дактилоскопического сканера тоже не предусмотрено. Зато из коробки на устройстве будет доступен чистый Android Go - с регулярными обновлениями и без лишних предустановленных приложений.

Цена новинки не раскрывается, однако на сайте испанского продавца сообщается, что устройство будет доступно в продаже по цене 89 евро, или около 6600 рублей. Не исключено, что итоговая цена будет отличаться - хотя бы потому, что за существенно меньшую сумму можно приобрести смартфоны с дактилоскопическим сканером - например, Doogee X60 стоит 4500-5000 рублей, а Leagoo M9 и OUKITEL C8 - 5000-5500 рублей.