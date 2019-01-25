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25.01.2019 12:09
Рубрика: Экономика

РБК учредит кредитное рейтинговое агентство

Текст: Роман Маркелов

Медиахолдинг РБК создает кредитное рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР). Его возглавит бывший аналитик агентства АКРА Кирилл Лукашук.

По словам председателя совета директоров группы ЕСН (к ней принадлежит медиахолдинг РБК) Григория Березкина, создание рейтингового агентства станет шагом в стратегии диверсификации бизнеса холдинга РБК. Гендиректор РБК Николай Молибог рассчитывает, что впоследствии информация о кредитном качестве российского бизнеса и отраслевая аналитика расширят аудиторию РБК.

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В медиахолдинге также отмечают, что в состав совета директоров НКР войдут пять человек, включая двух независимых директоров с опытом работы в финансах и в госуправлении. Агентство начнет работу после включения Банком России сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Гендиректором НКР станет бывший руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. По его словам, одной из ключевых задач нового агентства станет занятие значимой доли на рейтинговом рынке в условиях роста его объема.

На данный момент в реестр Банка России входят два рейтинговых агентства - АКРА (в начале года его покинула гендиректор Екатерина Трофимова) и "Эксперт РА". Без аккредитации ЦБ (не могут присваивать эмитентам рейтинги по национальной шкале) функционируют Национальное рейтинговое агентство (НРА) и "Рус-Рейтинг". По международной шкале по-прежнему могут присваивать российским эмитентам рейтинги агентства "Большой тройки" - Standard & Poor's, Moody’s и Fitch.

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