Более 2/3 москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом

Общественным транспортом каждый день выбирают более 2/3 жителей столицы. Такую цифру привел официальный сайт мэра Москвы.

Сообщается, что число людей, регулярно ездящих на городском транспорте, увеличилось до 69 процентов вместо прежних 62. То есть более двух третей. Это заметно больше, чем в большинстве городов мира.

С 2010 по 2018 год число москвичей, передвигающихся на общественном транспорте, стало на 460 миллионов человек (или на девять процентов) больше. А всего в прошлом году совершено 5,6 миллиарда поездок.

Власти города всерьез занимаются развитием внеуличного рельсового транспорта (метро, Московского центрального кольца (МЦК) и пригородного железнодорожного сообщения) и магистрального наземного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов). Активно развивается в столице и велопрокат, прокат самокатов, каршеринга, а также такси. Кроме того, город продолжил строить инфраструктуру для личного транспорта и пешеходов.