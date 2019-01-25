Должники начали погашать долги ради защиты репутации

Новости

Посол: Совместные предприятия РФ в Венесуэле работают в штатном режиме 20:50
В Китае начали штрафовать уткнувшихся в телефон пешеходов 20:36
Онлайн-оплата пошлины за покупки в интернете возможна со следующей недели 20:30
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Нальчике 20:29
Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково 20:22
США расширили санкционные списки в отношении Ирана 20:05
В Прикамье подал в отставку чиновник, заподозренный в незаконной охоте 20:00
Небензя призвал не выносить ситуацию в Венесуэле на обсуждение СБ ООН 19:52
В Нальчике неизвестные напали на полицейского 19:46
Адвокат: Суд вынес вердикт по делу Януковича под давлением власти 19:44
Министр обороны Венесуэлы заявил, что не допустит гражданской войны 19:37
Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы 19:31
Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Куинджи 19:24
"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2" 19:20
Чешка Давидова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону 19:06
В Японии сделают ставку на летающие автомобили 18:59
На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе 18:53
Поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Салой прекращены 18:49
Под Москвой мужчина погиб из-за поломки отопления 18:45
В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства 18:40
На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие 18:38
Фото: Редкое природное явление в Карелии - замерзшие волны 18:38
В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу 18:35
"Треснувший" гипермаркет в Подмосковье закрыли 18:35
В КБР полицейского заподозрили во взятке в 210 тыс рублей 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 19:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под честное слово

Должники начали погашать долги ради защиты репутации
Текст: Екатерина Копыткова
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Неожиданная тенденция: должники начали погашать кредиты, чтобы сохранить свою репутацию. Ведь в эпоху открытых данных финансовые проблемы человека легко могут стать пищей для размышления соседей, коллег и начальства.

Исполнительный лист, пришедший на работу, также может стать поводом для расстройства.

Фото: iStock
Коллекторские фирмы начали закрывать за частые звонки должникам

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, недавно один из должников - житель Иваново - выплатил 400 тысяч рублей, которые долго не отдавал банку.

Судебные приставы планировали сообщить работодателю о кредитной задолженности сотрудника. Но мужчина не захотел, чтобы о его печальной кредитной истории узнали на работе.

Вначале это была типичная история неплательщика: просроченный кредит, решение суда о взыскании долга, дело поступает приставам. Некоторое время мужчина скрывался от приставов. Но представители ведомства узнали место работы должника. Раз человек не хочет выплачивать кредит сам, нужную сумму можно вычесть из его зарплаты.

На удивление огласка финансовых проблем оказалась для человека страшнее других мер принуждения. Вот какой силой обладает плохая слава, гражданин сразу же нашел деньги.

Ситуации, как у ивановского должника, встречаются все чаще, сотрудники сегодня пекутся о своей репутации.

Крупные задолженности могут негативно повлиять на мнение о сотруднике. И вызвать недоверие со стороны начальства.

Фото: iStock
Пенсии и алименты не заберут за долги

Еще при трудоустройстве работодатель может заинтересоваться финансовой репутацией кандидата. Для этого существует несколько способов.

Например, можно проверить человека по банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы получить данные, достаточно внести имя и фамилию человека. Результаты поиска покажут конкретную сумму долга или штрафа. Там же указаны причина задолженности и отдел судебных приставов, где возбудили дело.

Кстати, погасить долг моментально можно прямо на сайте Федеральной службы приставов. Есть и другой способ узнать о задолженностях сотрудника или кандидата: отправить запрос в бюро кредитных историй. Но в данном случае сделать это можно только с согласия самого человека.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Долги и коллекторы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Попытка госпереворота в Венесуэле
Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Украина оказалась на пороге эпидемии кори
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов