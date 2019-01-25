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25.01.2019 14:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дом из фильма "Служебный роман" признали памятником

Текст: Александр Мелешенко
Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org

Дом, в котором работали герои известного советского фильма "Служебный роман", стал памятником архитектуры. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия. Здание расположено в самом центре Москвы на улице Петровка.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Построенный еще в 1899-1900 годах в стиле модерн особняк возник на месте старого деревянного дома, который сгорел во время пожара. Принадлежал он Алексею Хомякову - это довольно известный публицист XIX века. После здание стало собственностью его внучатого племянника и превратилось в доходный дом. Изначально особняк был четырехэтажным, однако в 1931 году ему надстроили еще два этажа.

В фильме "Служебный роман" в этом здание находилось статистическое учреждение, где работали главные герои картины Эльдара Рязанова: Калугина, Новосельцев и другие. "Интересно, что в действительности такого учреждения здесь никогда не было. В советское время здание занимали Московский отдел здравоохранения, Министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР. Сейчас в здании располагается Федеральное агентство морского и речного флота, а на первом этаже работает ресторан", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Новый статус переводит здание под охрану государства: его внешний облик теперь нельзя менять, а любые ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только после согласования с Мосгорнаследием.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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