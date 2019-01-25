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25.01.2019 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Лабораторию по производству наркотиков закрыли в Подмосковье

Текст: Иван Егоров

Сад конопли и промышленную нарколабораторию по производству "синтетики" обнаружили сотрудники ФСБ в Москве. Оранжерея для выращивания наркосодержащих растений была оборудована в подвале подмосковного коттеджа. Химлаборатория, в которой производили десятки килограммов синтетических наркотиков, занимала еще два этажа этого дома. Как сообщили в ЦОС ФСБ, противоправными действиями занимались два жителя Москвы. Товар они сбывали через администрируемый ими же нелегальный интернет-магазин.

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Как отметили в ФСБ, после того как оперативниками была получена необходимая доказательная база, злоумышленников задержали с поличным. В их подмосковном коттедже обнаружили и изъяли около 9,4 кг синтетических наркотических средств, 13,6 кг марихуаны, 65 литров наркосодержащей жидкости, а также химическое оборудование и реактивы. По данным ФСБ, в подвале дома наркодельцы разместили оборудование, позволяющее культивировать наркосодержащие растения.

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По решению суда, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, после проведенных ФСБ обысков в московских квартирах, которые снимали задержанные, были обнаружены и изъяты не менее 11,7 кг "синтетики", 3 кг марихуаны, а также 11,3 млн рублей и 2,4 тыс. евро, полученные от сбыта наркотиков.

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