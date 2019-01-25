СК возбудил дело о взрыве в доме в Балашихе

После гибели двух человек в результате взрыва в Балашихе возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, произошедшее квалифицировали по части 3 статьи 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Во время следствия будет проведена пожаротехническая и химическая экспертиза. Все материалы для них изъяты с места происшествия.

Согласно основой версии, в квартире многоэтажного дома взорвались газовые баллоны. Их использовали во время ремонта двое рабочих, одному из них было 35 лет, второму - 44. Оба получили серьезные травмы и погибли на месте ЧП.