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25.01.2019 22:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: В Москве запустили новый формат поддержки молодых предпринимателей

Текст: Александр Мелешенко
Мэр столицы Сергей Собянин вечером 25 декабря, в День студента приехал во Дворец спорта "Мегаспорт", чтобы выступить перед десятком тысяч молодых амбициозных москвичей, мечтающих построить бизнес - он стал спикером форума "Молодой предприниматель Москвы".

На площадке форума школьники и студенты московских ВУЗов разрабатывали бизнес-идеи, проходили деловые квесты и слушали выступления популярных бизнесменов.

Фото: iStock
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"Мы впервые запустили новый формат поддержки молодых предпринимателей - целую серию семинаров и вот таких мероприятий, - рассказал мэр. - Спасибо тем, кто принимает участие - это говорит о том, что вы всерьёз задумались стать бизнесменами, это очень важно. Спасибо тем, кто уже сделал первые шаги в бизнесе - вы взяли на себя ответственность за свою судьбу и судьбу тех людей, с которыми работаете".

Собянин назвал Москву одновременно городом возможностей и городом вызовов, где есть возможность организовать бизнес в любом направлении, но вместе с тем и крайне высокая конкуренция.

"Для того чтобы победить нужно быть упорными, профессиональными, умелыми, интересными и не сдаваться. Я уверен, что у вас все получится!", - обратился Собянин к аудитории.

Мэр также вручил сертификат команде, которая прямо во время форума сумела придумать оригинальную бизнес-идею и создать для неё маленький одностраничный сайт. Таких команд на форуме было несколько десятков, но победила та, что собралась за столом номер 26.

"Изюминка в том, что участники команд не были знакомы раньше и встретились за столами случайно, - рассказал "РГ" капитан команды-победителя, студент-первокурсник Российского университета дружбы народов Данила Володин . - Я уже не раз бывал на "бизнес-уикендах" и когда услышал об этом форуме, то сразу решил прийти и в итоге оказался в числе победителей".

Команды предлагали самые разные идеи - необычные рестораны, магазины, спортивные секции и развлекательные центры, но лучшими стали авторы идеи кафе супергероев.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Наш замысел в том, что блюда в этом кафе подаются в виде супергероев - условно говоря, десерт в виде Супермена", - пояснила "РГ" участница команды, ученица 10 класса школы N2036 Екатерины Тряпицына.

Ребята из победившей команды теперь смогут побороться за реализацию своей идеи в рамках бизнес-акселератора - такую возможность им даёт сертификат, который вручил мэр. Интересно, что молодежное предпринимательство в Москве сегодня обретает все более серьёзные масштабы - в городе уже больше 64 тысяч коммерсантов, которым нет ещё 25 лет. А это 8 процентов от общего числа зарегистрированных в Москве предпринимателей.

Столичное правительство прикладывает большие усилия для создания инфраструктуры, способной стимулировать появление новых бизнесменов. Созданы 15 центров услуг для бизнеса, работает сайт mbm.ru, а в конце прошлого года запущен проект для школьников и студентов "Бизнес-уикенды", частью которого и стал прошедший 25 января форум.

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