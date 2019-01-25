В Лебедяни организовали литературный баттл "Высоцкий: за и против"

"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", - цитирует любимого поэта мэр города Лебедянь Липецкой области Алексей Хрипченко. Он настоящий фанат Владимира Высоцкого, говорят, что и подчиненных отчитывает фразами из песен легендарного барда, которому 25 января исполнился бы 81 год.

Лебедянь - город яростных поклонников поэта или, как их здесь называют, "высотников". Это студенты, работники культуры, краеведы, художники, фермеры... Все они могут цитировать любимого Высоцкого часами. Рассказывают, что один местный фермер говорил стихами три часа, пока слушатели не устали.

Рассуждения столичных критиков о том, что "пуля есть, а мишени нет" и Высоцкий не актуален, для них неприемлемо. Студентка Липецкого педвуза, заразившаяся его поэзией от мамы, носит с собой томик поэта, чтобы в трудные моменты жизни найти подходящие строки и сверить с ними свои поступки. Местный поэт вдохновляется рифмой и образностью.

25 января в Лебедяни - день Высоцкого. Креативный мэр придумал оригинальный барельеф, у которого сегодня полно почитателей поэта с цветами в руках. На здании бывшего сельско-хозяйственного техникума бард с гитарой в руках стоит у окна. Как живой, как будто бы только что пел друзьям и вот подошел к окну глотнуть свежего воздуха...

- Студенческое общежитие, настежь открытые окна, бойкая улица, хриплый голос из отечественного магнитофона "Весна", - объясняет свою идею Хрипченко, пристраивая на полочку под памятной доской к барельефу букет из нечетного количества гвоздик. - Обратите внимание, цветы живому и даты смерти на барельефе тоже нет, только день рождения. Владимир Высоцкий для нас живой!

Сегодня "высотники" собрались и в местном фонде культуры на литературно-музыкальный баттл "Владимир Высоцкий: за и против". Поэт глазами его поклонников из ХIХ века - очень современен. К слову, рэп-баттл тоже вполне в стиле поэта, который любил острый диалог с публикой.

"Когда мы читаем Высоцкого, мы вспоминаем, что у нас есть души", - сказал один из лебедянских поклонников поэта у его барельефа и стал читать: "Спасите наши души..."