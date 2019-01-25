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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве четверо пострадали в ДТП с участием "скорой" и такси

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей скорой помощи и такси в Москве.

Авария произошла в четверг, 24 января, на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов в Юго-Западном районе столицы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В результате ДТП с участием "скорой" и такси, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Причины аварии выясняются. Есть ли среди пострадавших пассажиры такси или пациенты скорой помощи, пока не сообщается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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