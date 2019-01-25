В Москве четверо пострадали в ДТП с участием "скорой" и такси

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей скорой помощи и такси в Москве.

Авария произошла в четверг, 24 января, на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов в Юго-Западном районе столицы.

"В результате ДТП с участием "скорой" и такси, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Причины аварии выясняются. Есть ли среди пострадавших пассажиры такси или пациенты скорой помощи, пока не сообщается.