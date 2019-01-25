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25.01.2019 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве изъяли 1,5 тонны ядовитого "насвая"

Текст: Владимир Богданов

Более 1,5 тонн некурительного табачного изделия "насвай" изъяли сотрудники главка МВД по наркоконтролю совместно со столичными полицейскими. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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- Задержаны граждане России и государств ближнего зарубежья. "Насвай" обнаружили около одного из столичных вокзалов в арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания. По данному факту полицейскими в отношении семи задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по пункту 2 статьи 14.53 КоАП РФ. ("Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями" - РГ) Кроме того трое привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ" - РГ) Решается вопрос об их выдворении, - рассказала Волк.

Напомним, оптовая и розничная продажа "насвая" на территории России запрещена и является административным правонарушением. В последнее время правоохранители все чаще изымают столь экзотический для столичного региона ядовитый продукт. Скорее всего, это связано с появлением эдесь большого количества мигрантов из Средней Азии.

Справка "РГ"

Насвай считается традиционным жевательным табаком для жителей Центральной Азии. Является наркотиком. Основные компоненты насвая - гашеная известь и табак. Кроме того, в его состав могут входить растительное масло и прочие компоненты. Известны случаи, когда в насвае находили даже мышьяк, кадмий и ртуть.

Во время кустарного производства в состав данного вещества часто добавляют птичий помет, выполняющий функцию формообразователя. Если использовать такие ингредиенты, это может привести к заражению гепатитом и другими не менее опасными вирусными и бактериальными инфекциями. Помимо того, он способен вызывать много опасных заболеваний.

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