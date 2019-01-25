В Москве изъяли 1,5 тонны ядовитого "насвая"

Более 1,5 тонн некурительного табачного изделия "насвай" изъяли сотрудники главка МВД по наркоконтролю совместно со столичными полицейскими. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Задержаны граждане России и государств ближнего зарубежья. "Насвай" обнаружили около одного из столичных вокзалов в арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания. По данному факту полицейскими в отношении семи задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по пункту 2 статьи 14.53 КоАП РФ. ("Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями" - РГ) Кроме того трое привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ" - РГ) Решается вопрос об их выдворении, - рассказала Волк.

Напомним, оптовая и розничная продажа "насвая" на территории России запрещена и является административным правонарушением. В последнее время правоохранители все чаще изымают столь экзотический для столичного региона ядовитый продукт. Скорее всего, это связано с появлением эдесь большого количества мигрантов из Средней Азии.

Справка "РГ"

Насвай считается традиционным жевательным табаком для жителей Центральной Азии. Является наркотиком. Основные компоненты насвая - гашеная известь и табак. Кроме того, в его состав могут входить растительное масло и прочие компоненты. Известны случаи, когда в насвае находили даже мышьяк, кадмий и ртуть.

Во время кустарного производства в состав данного вещества часто добавляют птичий помет, выполняющий функцию формообразователя. Если использовать такие ингредиенты, это может привести к заражению гепатитом и другими не менее опасными вирусными и бактериальными инфекциями. Помимо того, он способен вызывать много опасных заболеваний.