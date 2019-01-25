В башне "Федерация" в Москве загорелся жир

В одной из башен делового центра "Москва-Сити" произошла яркая вспышка, пожарные прибыли на место.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы, сигнал о происшествии поступил с адреса Пресненская набережная, 12. Там находится башня "Федерация". В "Москву-Сити" немедленно направили подразделения спасателей. Как отметили в главке, пожара в башне не было. В одном из помещений на 62 этаже произошла "вспышка жировых отложений". Данных о пострадавших не поступало.

По сведениям из открытых источников, на 62 этаже небоскреба находится ресторан с собственной кухней.