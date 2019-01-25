В одном из подъездов Москвы подросток получил сильные ожоги

На северо-западе Москвы 15-летний юноша получил тяжелейшие ожоги после встречи со сверстниками.

Молодой человек встретился с ровесниками в подъезде дома на улице Берзарина накануне вечером, рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Подросток получил ожоги 98 процентов тела, его доставили в больницу в тяжелейшем состоянии.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Устанавливаются все обстоятельства преступления. Следователи также намерены выяснить, как юношу воспитывают в семье.