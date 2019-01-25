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25.01.2019 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В одном из подъездов Москвы подросток получил сильные ожоги

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы 15-летний юноша получил тяжелейшие ожоги после встречи со сверстниками.

Фото: iStock
В красноярской школе ученик устроил стрельбу

Молодой человек встретился с ровесниками в подъезде дома на улице Берзарина накануне вечером, рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Подросток получил ожоги 98 процентов тела, его доставили в больницу в тяжелейшем состоянии.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Устанавливаются все обстоятельства преступления. Следователи также намерены выяснить, как юношу воспитывают в семье.

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