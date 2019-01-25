Задержаны полицейские подмосковного Чехова

Сразу трое полицейских подмосковного Чехова задержаны сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и ФСБ.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что двоих офицеров взяли на взятках. "Установлено, что старший инспектор отделения исполнения административного законодательства ОМВД получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей от предпринимателя за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе", - рассказала Татьяна Петрова.

А начальнику отделения по борьбе с организованной преступностью отделения уголовного розыска инкриминируется получение 90 тысяч рублей от гражданина за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности.

В подмосковном полицейском главке не скрывают, что задержанные будут уволены по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности. То есть получат немаленькие сроки за коррупцию. Возбуждено дело по пункту "б" части 5 статьи 290. Речь идет о вымогательстве взятки. К строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители. Впрочем, начальник чеховской полиции тоже задержан. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. К начальнику ОМВД России по городу Чехов в дом пришли с обыском по делу о взятках, которые брали его подчиненные. А нашли пистолет Макарова со спиленными номерами. В магазине - четыре боевых патрона. В итоге следователь задержал начальника "по подозрению в незаконном обороте оружия" - часть1 статьи 222 УК РФ.