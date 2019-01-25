Житель Костромы отсудил компенсацию за взорвавшийся iPhone

Суд в Костроме рассмотрел иск местного жителя к продавцу о компенсации морального вреда после взрыва в его кармане iPhone.

Житель Костромы, пострадавший от взрыва iPhone в кармане брюк, после обращения в суд получил от продавца новый смартфон и компенсацию морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Свердловского райсуда Костромы, в декабре 2016 года житель областного центра купил в одном из ООО оригинальный iPhone SE стоимостью 32980 рублей с чехлом. Через четыре месяца эксплуатации устройство неожиданно взорвалось в кармане брюк владельца, когда он выезжал из двора своего дома на машине.

- Мужчина почувствовал сильную боль в области левого бедра, увидел на брюках пламя, выскочил из машины, пытаясь потушить огонь, испытал сильное шоковое состояние. Осмотрев ногу, понял, что у него сильный ожог, - рассказали в суде.

На следующий день состояние пострадавшего ухудшилось настолько, что он практически не мог самостоятельно передвигаться. Автолюбитель обратился в травмпункт. Медики диагностировали у него химический инфицированный ожог 2-3 степени. Из-за полученной травмы костромич целый месяц провел на больничном.

- В судебном заседании истец и представитель ответчика пришли к мировому соглашению, по которому ответчик возмещает истцу денежные средства в размере 50000 рублей, а также безвозмездно передает сотовый телефон iPhone 6 Grey, новый, оригинальный в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, - пояснили в суде.

В свою очередь, костромич отказался от любых дальнейших притязаний к ответчику, в том числе от исков, связанных с возможным ухудшением здоровья, которое может быть вызвано полученной от взрыва травмой.

Определение суда о заключении мирового соглашения вступило в законную силу.