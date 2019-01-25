К месту схода оползня в Хабаровском крае доставили 20-тонный бульдозер

Для расчистки завала в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военные доставили к месту затора тяжелый гусеничный бульдозер ТМ-10.

Эта машина весит около 20 тонн. Как сообщили в Минобороны РФ, сначала бульдозер самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации перевезли на аэродром Украинка, а после отправили к Бурее вертолетом Ми-26 армейской авиации. Общий вес техники при этом достиг максимально допустимого для взлета - 56 тонн. Чтобы не создать перегрузку, заправлять вертолет топливом пришлось только для перелета в одну сторону.

В обратный путь Ми-26 дозаправили уже на месте авиационным топливозаправщиком. Его в район полевого лагеря перебросили заранее.

На место ЧС вертолетами Ми-8 и Ми-26 также перевезли больше 33 тонн инженерных боеприпасов и около пяти тонн материальных средств.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. По последним оценкам специалистов его объем 24,5 миллиона кубометров. Скальная порода создала перемычку на реке. Из-за этого возникла разница в уровнях воды между верхней и нижней частями водоема, а подо льдом образовались опасные пустоты. Любые перемещения здесь стали опасны. А с наступлением весеннего половодья повышение уровня воды может вызвать наводнение.

Для предотвращения паводка военные проводят подрывы, чтобы создать проран в теле образовавшейся природной плотины. Спецоперация началась 22 января и продлится до 20 февраля.

По всей территории Хабаровского края, а также в Бурейском районе Амурской области действует режим ЧС.