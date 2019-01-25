На Камчатке военные обстреляли вулканы

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота из минометов обстреляли снежные лавины на камчатских вулканах. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Обстрелу подверглись лавиноопасные участки в районе Мутновского и Вилючинского вулканов площадью 15 и 20 квадратных километров соответственно. Высота снежного покрова здесь превышала три метра.

Стреляли по лавинам военнослужащие расчетов 120-ти миллиметровых минометов "Сани". Чтобы не допустить несчастных случаев, военные перед началом операции провели оповещение и выставили оцепление.

Такие обстрелы проводятся ежегодно по заявке противолавинного центра Камчатского края в превентивных целях.