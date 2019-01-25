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25.01.2019 09:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке военные обстреляли вулканы

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота из минометов обстреляли снежные лавины на камчатских вулканах. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Обстрелу подверглись лавиноопасные участки в районе Мутновского и Вилючинского вулканов площадью 15 и 20 квадратных километров соответственно. Высота снежного покрова здесь превышала три метра.

Стреляли по лавинам военнослужащие расчетов 120-ти миллиметровых минометов "Сани". Чтобы не допустить несчастных случаев, военные перед началом операции провели оповещение и выставили оцепление.

Такие обстрелы проводятся ежегодно по заявке противолавинного центра Камчатского края в превентивных целях.

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