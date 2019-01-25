В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка

Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Краснокнижное семейство провело перед камерой, расположенной в центральной части национального парка, целый день, показав свою обычную жизнь. Но для ученых эти кадры являются уникальными.

На вершину горы котят привела взрослая самка. Немного отдохнув и покормив их молоком, она ушла, как предполагают в нацпарке, на охоту, а малыши остались одни. Они отдыхали и играли - обнимались, таскали друг друга за хвост. Ученые объясняют, что так они учатся общаться между собой и тренируются - физподготовка важна для их развития.

"Возраст котят примерно 3-4 месяца. Для нас большая удача получить такие кадры: как правило, котята попадают в объективы фотоловушек уже в более позднем возрасте, когда начинают следовать за матерью. Видеокадры дают нам много информации как о поведенческих особенностях тигров, так и важные данные о размерах выводка", - говорит старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.

Ранее тигриные семейства с четырьмя "детьми" всего два раза попадали в фотоловушки, а на видео такая группа попала впервые. Гораздо чаще в объективы камер попадают выводки тигров из 1-3 юных хищников.

Справка "РГ"



Амурский тигр - самый крупный и самый северный подвиг тигра на планете. Общая численность популяции составляет около 530 особей. Занесен в Красную книгу России и мира.