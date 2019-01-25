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25.01.2019 06:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волна сообщений о минировании дошла до Приамурья, Бурятии и Якутии

Текст: Дина Непомнящая

Массовые эвакуации начались утром 25 декабря в Благовещенске, Улан-Удэ и Якутске. Поводом для них послужили анонимные сообщения о заложенной взрывчатке.

"В правоохранительные органы поступают обращения - звонки о заминировании ряда объектов на территории Благовещенска", - сообщили ТАСС в прокуратуре Амурской области.

Фото: iStock
На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий

Источник в правоохранительных органах Якутска рассказал агентству, что людей выводят из 25 социальных и административных учреждений, в их числе мэрия, школы и больницы.

В Бурятии эвакуация идет из правительства и парламента, мэрии Улан-Удэ. Сотрудники и посетители покидают почтовые отделения.

Эвакуируют людей из вузов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Проверки зданий ведут полицейские, сотрудники ФСБ и МЧС. Работают медики. Пока информация о минировании не подтверждается.

С большой вероятностью эти случаи стали продолжением волны ложных сообщений, которая уже успела прокатиться по Петропавловску-Камчатскому, Владивостоку, Южно-Сахалинску и Хабаровску. Проверки там не подтвердили информацию о минировании.

Ранее в пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщали, что личности "шутников" устанавливаются. Им может быть предъявлено обвинение по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Она предполагает для виновных наказание до трех лет лишения свободы.

Больше года назад подобная ситуация уже случалась. Тогда волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ ДФО Амурская область Благовещенск ДФО Якутия Якутск
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