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25.01.2019 05:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на четыре км

Текст: Дина Непомнящая

Утром 25 января на вулкане Шивелуч специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и регионального филиала геофизической службы РАН зарегистрировали выброс пепла на высоту до четырех километров.

Фото: iStock
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Пепловый шлейф растянулся к юго-западу от исполина. Не исключается выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района, но пока пеплопадов нет.

"Международные трассы движения воздушных судов в районе не проходят. Туристических групп здесь не зарегистрировано", - сообщили в Главном управлении МЧС по краю.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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