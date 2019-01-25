Культурную среду Нижнего Новгорода признали малодоступной для людей с ОВЗ

Несовершенство транспортной навигации для людей с инвалидностью, невозможность установить подъемники в старинных зданиях, отсутствие тифлокомментирования и переводчиков русского жестового языка в музеях, бегущей строки - в театрах, субтитров - в кино - все это делает культурную среду Нижнего Новгорода малодоступной и дорогой для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом на круглом столе в редакции "Российской газеты" заявили эксперты в данной сфере.

Доступность в подарок

Проведение круглого стола инициировала автор программы "Точка доступа", известный предприниматель Нижнего Новгорода Ольга Никитина. Она уже два года встречается с экспертами в разных областях и выявляет главные болевые точки в доступности городской среды для людей с ОВЗ. Никитина считает, что для исправления ситуации необходимо взаимодействие всех структур: власти, бизнеса, владельцев объектов инфраструктуры, общественных организаций.

- В первую очередь нужно провести мониторинг доступности всех общественно-административных объектов, в том числе культурных пространств в Нижнем Новгороде. Результаты помогут определить четкие направления в решении данной задачи совместными усилиями. Скоро мы будем отмечать 800-летие Нижнего Новгорода, и нужно сделать наш город более дружелюбным во всех отношениях для людей с инвалидностью, в регионе их проживает более 284 тысяч человек. Надо, чтобы юбилей с одинаковым комфортом смогли отметить все горожане, вне зависимости от состояния их здоровья, - отметила она.

Директор МБУК "Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых" Евгения Аксенова рассказала, что в их учреждении проводится множество различных мероприятий для людей с инвалидностью по зрению: проходят различные встречи, кружки для развития мелкой моторики у детей и даже издаются книги невидящих поэтов. Помимо городского отделения у библиотеки есть два филиала - в Автозаводском и Нижегородском районах. Их посещают более 2,5 тысячи читателей. Но чтобы добраться до места назначения, они должны пройти целый квест.

Евгения Аксенова. Фото: Николай Нестеренко

- Даже человек с хорошим зрением не всегда видит номер транспорта, который подъехал. Что уж говорить о слабовидящих? Они испытывают физические трудности. Городу нужны говорящие маячки на остановках, которые бы обозначали номер маршрута и куда он направляется, - считает Аксенова.

По словам директора Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" Екатерины Махневой, эту проблему могла бы решить система "Говорящий город". Она уже есть в некоторых городах России и за рубежом. Система хорошо себя зарекомендовала, но стоит очень дорого.

Председатель НРООИ "Всероссийское общество глухих" Мария Дмитриева также указала на проблему транспортной навигации.

- Не в каждом общественном транспорте есть бегущая строка с указанием следующей остановки. Часто даже в тех автобусах, в которых она предусмотрена, строка не работает. А как иначе неслышащему человеку узнать, когда выходить, если он плохо ориентируется в городе? - говорит она.

Культура за свой счет

Также Мария Дмитриева рассказала, что культурная среда Нижнего Новгорода для слабослышащих людей обходится дороже, чем для остальных нижегородцев.

- Экскурсии нам не доступны. В музеях нет переводчиков русского жестового языка или специальных планшетов, в которых мы могли бы прочитать про экспонаты выставок. Чтобы узнать, о чем говорит экскурсовод, приходится платить деньги переводчику и просить его с нами пойти на выставку, - рассказала она.

По словам Дмитриевой, в обществе распространено мнение: если слабослышащий человек носит слуховой аппарат, значит, он все слышит.

- Это не так. В кинотеатрах и театрах мы не можем понять, о чем говорят артисты. В Москве и Саратове есть бегущая строка в театрах, а в Казани и Москве в кинотеатрах показывают субтитры. В нашем городе эти услуги пока в зачаточном состоянии, - говорит Мария Дмитриева.

Директор Русского музея фотографии Вера Тарасова тоже поделилась трудностями с доступностью своего учреждения. Они заключаются в отсутствии подъемника для людей с опорно-двигательными нарушениями.

Вера Тарасова. Фото: Николай Нестеренко

- Музей находится в старинном здании, в нем крутая железная лестница наверх, лифт установить нет никакой возможности. Но можно установить стеклянный подъемник во дворе, на месте пожарной лестницы. Мы писали проект в министерство культуры России, письмо перенаправили в областное правительство в министерство социальной политики, а они в министерство культуры. И на этом все завершилось. Мне очень больно от того, что я не могу сделать здание музея доступным для каждого. Стоимость 1,5 - 2 миллиона, этих денег у музея нет, и без финансовой поддержки власти нам не обойтись! - сказала Вера Тарасова.

Искусство доступно каждому

Несмотря на обозначенные пробелы в доступной среде, в Нижнем Новгороде есть и позитивные тенденции: проекты, выставки и организации, которые работают с людьми с инвалидностью в плане культурного просвещения и вовлечения в совместную творческую деятельность.

Так куратор проекта "Искусство доступно каждому", член команду event-агентства "Ёtime" Артем Захаров рассказал про реализацию многоэтапного инклюзивного проекта. Он включает в себя несколько частей: художественную, образовательную и развлекательную.

- Художественная часть подразумевает под собой создание инклюзивной творческой команды, которая будет работать над арт-проектами. Основной смысл их работы - избавиться от Ар брюта, искусства аутсайдеров. Чтобы художник был, прежде всего, художником, а не человеком с особенностями, - сообщил он.

В рамках образовательной программы будет реализовываться творческий потенциал людей с инвалидностью. Она включает в себя мастер-классы по созданию своих мастерских, помощь в получении грантов и стипендий. В рамках развлекательной программы планируется работа с общественностью, с театральными и музыкальными коллективами, а также участие в городских мероприятиях и фестивалях.

По словам идейного вдохновителя проекта, директора event-агентства "Ёtime" Татьяны Эгиз, его глобальная цель - создание инклюзивного города, в котором все могут общаться на равных.

- Понятно, что после одного городского мероприятия общество не станет прекрасным, поэтому мы будем создавать множество разных событий, направленных на коммуникацию и на решение проблем слабослышащих и слабовидящих людей, а в дальнейшем и маломобильных групп населений, - рассказала она.

В Нижнем Новгороде есть еще одна площадка, дружелюбная для людей с инвалидностью, - ГЦСИ "Арсенал". В его адаптированном для каждого человека пространстве часто проходят инклюзивные выставки и фестивали.

По словам начальника научно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГЦСИ "Арсенал" Евгении Игнатушко, доступная среда - первый этап к настоящей инклюзии.

- Сейчас это большая проблема нашего города, много чего еще нужно решить, но важно стремиться к тому, чтобы доступная среда появилась, и стала частью нашей обычной жизни. Это сложно, но это первый важный этап, после которого нужно переходить ко второму - организации работы музеев с разными категориями зрителей, коммуникации и принятию людей с ОВЗ - и третьему - созданию возможностей для самореализации людей с инвалидностью, - считает она.