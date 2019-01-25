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25.01.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудница школы в Нижегородской области ударила ученика

Текст: Иван Степанов (Нижний Новгород)

Сотрудница средней школы №4 города Дзержинск Нижегородской области ударила ученика. Инцидент попал в объектив видеокамеры напротив торгового центра, у которого произошел конфликт.

Происшествие, о котором стало известно только сейчас, произошло 25 декабря 2018 года. На видео показано, как к подростку, беседующему на улице с женщиной, подходит группа других подростков. Они эмоционально разговаривают. Через некоторое время женщина дает парню пощечину. Позже появляется мужчина, который хватает его за ухо и пытается увести (по одной из версий, к родителям, - Прим. "РГ").

Фото: iStock
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Женщина оказалась завхозом школы, в которой учится подросток, а мужчина - ее мужем. По версии подростка, изложенной в сюжете нижегородской телекомпании, он подрался с сыном сотрудницы школы, который насмехался над ним и его приятелями. Женщина встретила мальчика у торгового центра и в ходе беседы ударила.

Со слов сына сотрудницы школы, подросток схватил его за голову и ударил головой об колено. А затем начал бить руками и ногами по голове, по почкам и по бокам. И, как добавила родительница, - в пах. По ее информации, у сына несколько дней шла кровь из носа. У торгового же центра от подростка исходил запах алкоголя и сигарет. В ее адрес и адрес ее сына со стороны подростка посыпались нецензурная брань и угрозы. Женщина, как она говорит, могла ждать от подростка удар и потому могла от него отмахнуться.

Директора школы, которая не одобрила действий своей сотрудницы, но скрыла произошедшее от вышестоящего начальства, руководство администрации Дзержинска решило уволить. Об инциденте оно узнало из интернета.

В департаменте образования администрации Дзержинска рассматривается жалоба родителей мальчика, который получил пощечину, создана комиссия по проведению служебного расследования.

- Во избежание эскалации конфликта сейчас жесткие кадровые решения, озвученные ранее, приняты не будут, - сообщил глава Дзержинска Иван Носков. - Однако разбор инцидента будет продолжен. По результатам служебной проверки мы примем решения, которые будут касаться всех учреждений системы образования. В дальнейшем при сокрытии каких-либо проблем, требующих оперативного вмешательства, я буду жестко за это наказывать.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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