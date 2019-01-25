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25.01.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове подросток обстрелял сверстника из пистолета

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове подросток обстрелял своего товарища из пневматического пистолета.

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Как сообщает сайт областной прокуратуры, по факту причинения телесных повреждений 16-летнему подростку возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, инцидент произошел днем в четверг, когда группа учащихся одного из лицеев Саратова находилась на улице. Один из подростков несколько раз выстрелил своему сверстнику по ногам из пневматического пистолета. Как сообщает надзорное ведомство, пистолет несовершеннолетний приобрел через интернет.

- Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК "Побои", прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут выясняться причины случившегося, а также имели ли место нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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