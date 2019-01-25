В Саратове задержан серийный грабитель офисов микрозаймов

В Саратове сотрудники уголовного розыска при поддержке росгвардейцев задержали подозреваемого в серии грабежей офисов микрозаймов.

С 10 по 22 января было ограблено четыре офиса организаций, занимавшихся выдачей микрокредитов населению. Добычей преступника в общей сложности стало порядка 46 тысяч рублей. Все преступления были совершены в микрорайоне Солнечный и в прилегающих Ленинском и Кировском районах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, злоумышленник под видом клиента заходил в помещения офисов, прикрывал лицо шарфом или папкой с документами, угрожал физической расправой или демонстрировал предмет, похожий на нож, и заставлял сотрудниц достать из сейфа деньги, которые похищал.

Для поимки преступника был организован оперативный штаб, в ходе проводимых сыщиками мероприятий подозреваемый был задержан в поселке Солнечный в ночь с 23 на 24 января. Помимо грабежей в офисах микрозаймов, мужчину подозревают еще в ограблении двух магазинов. После последнего грабежа он и был задержан. Примечательно, что в этот раз добычей преступника стали всего 250 рублей.

Как рассказали в ГУ МВД, задержанный - житель Краснодарского края, ранее трижды судимый за кражи и грабежи.

- В Саратове он приехал в октябре прошлого года к своей знакомой, с которой познакомился в социальных сетях. Снял квартиру в поселке Солнечный и планировал построить отношения с девушкой. Однако, потратив все сбережения, мужчина так и не добился взаимности. Не имея постоянного заработка, злоумышленник стал совершать нападения на офисы организаций, предоставляющих микрозаймы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полиции также рассказали, что при совершении некоторых преступлений приезжий пользовался автомобилем ВАЗ 2112, который принадлежал его знакомой.