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25.01.2019 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове задержан серийный грабитель офисов микрозаймов

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове сотрудники уголовного розыска при поддержке росгвардейцев задержали подозреваемого в серии грабежей офисов микрозаймов.

С 10 по 22 января было ограблено четыре офиса организаций, занимавшихся выдачей микрокредитов населению. Добычей преступника в общей сложности стало порядка 46 тысяч рублей. Все преступления были совершены в микрорайоне Солнечный и в прилегающих Ленинском и Кировском районах.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, злоумышленник под видом клиента заходил в помещения офисов, прикрывал лицо шарфом или папкой с документами, угрожал физической расправой или демонстрировал предмет, похожий на нож, и заставлял сотрудниц достать из сейфа деньги, которые похищал.

Для поимки преступника был организован оперативный штаб, в ходе проводимых сыщиками мероприятий подозреваемый был задержан в поселке Солнечный в ночь с 23 на 24 января. Помимо грабежей в офисах микрозаймов, мужчину подозревают еще в ограблении двух магазинов. После последнего грабежа он и был задержан. Примечательно, что в этот раз добычей преступника стали всего 250 рублей.

Как рассказали в ГУ МВД, задержанный - житель Краснодарского края, ранее трижды судимый за кражи и грабежи.

- В Саратове он приехал в октябре прошлого года к своей знакомой, с которой познакомился в социальных сетях. Снял квартиру в поселке Солнечный и планировал построить отношения с девушкой. Однако, потратив все сбережения, мужчина так и не добился взаимности. Не имея постоянного заработка, злоумышленник стал совершать нападения на офисы организаций, предоставляющих микрозаймы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полиции также рассказали, что при совершении некоторых преступлений приезжий пользовался автомобилем ВАЗ 2112, который принадлежал его знакомой.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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